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08:44, 29 ноября 2023Экономика

Стало известно о сумме доходов штатов США от поддержки Украины

Reuters: США профинансировали республиканские штаты в обмен на помощь Украине

Фото: Unsplash

Американские штаты, ранее проголосовавшие за прекращение военной помощи Украине в конфликте с Россией, получили щедрое финансирование от властей США. Это может быть попыткой администрации президента Джо Байдена подкупить республиканцев и в обмен заручиться их поддержкой в вопросе украинского кризиса, передает Reuters.

Наиболее высокая сумма доходов у штата Пенсильвания. Он получил 2,364 миллиарда долларов от государства, хотя ранее трое из восьми членов Конгресса-республиканцев от Пенсильвании проголосовали против военной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства, выделенные государством, записаны как расходы и инвестиции в производство в регионе оружия и боеприпасов.

В Техасе против помощи ВСУ проголосовали 18 из 25 республиканцев, и в то же время штат получил 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов. В Аризоне трое из шести представителей оппозиции выступили против поддержки Украины, а затем штату выделили финансирование в размере 2,196 миллиарда долларов.

Ранее американский политолог Джон Вароли рассказал о негативном отношении жителей США к финансированию Украины. «Соцопросы показывают, что на сегодняшний день большинство американцев хотели бы видеть переговоры между Киевом и Москвой», — добавил он.

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      Александра Синицына
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