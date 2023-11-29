Траты россиян на подержанные машины резко выросли

«Автостат»: траты россиян на подержанные автомобили выросли на 33,7 %

По итогам октября суммарные траты россиян на подержанные автомобили выросли на 33,7 процента в годовом выражении и достигли уровня в 518 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Однако в сравнении с сентябрьским значением октябрьский показатель, напротив, снизился на 2,4 процента. В целом по итогам первых десяти месяцев 2023 года траты россиян на подержанные автомобили составили 4,84 триллиона рублей, уточнили эксперты.

Наибольшую долю в структуре продаж вторичного авторынка заняли машины в возрасте от десяти лет и старше. В октябре на автомобили этой категории россияне потратили суммарно 200,5 миллиарда рублей, или 38,7 процента от всех затрат на «бэушные» машины. В сравнении с сентябрем показатель практически не изменился — в первый месяц осени доля «старых» авто оценивалась в 38,6 процента.

Затраты россиян на более «свежие» машины (до пяти лет) составили 161 миллиард рублей (плюс 0,3 процента в месячном выражении). Меньше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте от пяти до девяти лет — 156,5 миллиарда рублей. Доля подобных автомобилей в структуре затрат уменьшилась за месяц на 0,5 процента — с 30,7 до 30,2 процента, заключили аналитики.

Ранее эксперты агентства «Автостат» сообщили о резком росте цен на подержанные автомобили в России. К ноябрю 2023 года стоимость подобных машин на отечественном рынке выросла на 26 процентов в годовом выражении и достигла 1,583 миллиона рублей. За месяц «бэушные» легковые автомобили в стране подорожали в среднем на четыре процента, или на 65 тысяч рублей. Годовой прирост, в свою очередь, согласно оценкам аналитиков, составил 325 тысяч рублей.