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19:39, 29 ноября 2023Ценности

Трусы в качестве верхнего слоя одежды стали самым популярным трендом в мире

Фото: Miu Miu

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный модный тренд в мире в 2023 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте.

Так, рейтинг возглавили трусы, которые стали носить в качестве верхнего слоя одежды, например поверх колготок. В подобном виде были замечены на публике многие знаменитости, в том числе манекенщицы Белла Хадид и Хейли Бибер, бизнесвумен Кайли Дженнер и участница музыкальной группы Blackpink Дженни Ким. Кроме того, данные предметы гардероба включили в свои коллекции такие известные бренды, как Tom Ford, Chloe, Stella McCartney и Coach.

При этом отмечается, что, после того как звезда сериала «Корона» Эмма Коррин появилась на показе Miu Miu в трусах бренда с золотистыми пайетками, количество запросов, связанных с маркой, увеличилось на 257 процентов за 24 часа.

Ранее в ноябре эксперты платформы Lyst также назвали самый популярный модный бренд в мире в 2023 году. Так, согласно исследованию, лидирующую позицию вновь занял итальянский бренд Miu Miu.

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      Алина Гостева
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