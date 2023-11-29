Убитая в Турции россиянка пыталась лишить бывшего супруга родительских прав

Убитая в Турции россиянка Двизова пыталась лишить экс-мужа родительских прав

Убитая в Турции россиянка Ирина Двизова пыталась лишить своего экс-супруга Андрея Кушлевича родительских прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу судебных данных.

По данным источника, решение суда вступило в силу в июне 2023 года. Его подробности не разглашаются. Издание также сообщает, что первым мужем Двизовой был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, который ушел из жизни в 2011 году.

Ранее стало известно, что тела 42-летней россиянки и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. По мнению сына Двизовой, к убийству может быть причастен его отчим — гражданин Литвы и Франции Андрей Кушлевич. Полиция проводит расследование преступления.

