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10:28, 29 ноября 2023Путешествия

Убитая в Турции россиянка пыталась лишить бывшего супруга родительских прав

Убитая в Турции россиянка Двизова пыталась лишить экс-мужа родительских прав

Фото: Telegram-канал SHOT

Убитая в Турции россиянка Ирина Двизова пыталась лишить своего экс-супруга Андрея Кушлевича родительских прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу судебных данных.

По данным источника, решение суда вступило в силу в июне 2023 года. Его подробности не разглашаются. Издание также сообщает, что первым мужем Двизовой был бывший депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, который ушел из жизни в 2011 году.

Ранее стало известно, что тела 42-летней россиянки и ее 15-летней дочери Даяны, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. По мнению сына Двизовой, к убийству может быть причастен его отчим — гражданин Литвы и Франции Андрей Кушлевич. Полиция проводит расследование преступления.

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      Марина Черняк
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