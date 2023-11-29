Уничтожение укрепрайона ВСУ российским танком попало на видео

Российский танк уничтожил укрепрайон ВСУ в промзоне Авдеевки

Уничтожение укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским танком попало на видео. Его публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах корректировки с дрона российские танкисты выполняют боевую задачу в промзоне Авдеевки.

Одиночный танк несколькими выстрелами уничтожает здание штаба и несколько укрепленных позиций ВСУ. Противник пытался уничтожить танк выстрелом из РПГ, но промахнулся. Экипаж благополучно вернулся на базу.

Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведут постоянные обстрелы республиканской столицы. Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки, которая является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.