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22:03, 25 ноября 2023Бывший СССР

Военкор сообщил о взятии под контроль российскими войсками промзоны Авдеевки

Военкор Котенок: российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки

Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ», — написал журналист. Котенок отметил, что для Киева это серьезный удар, поскольку промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ у Авдеевки и вошли в город с севера.

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      Марина Совина
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