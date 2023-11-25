Военкор сообщил о взятии под контроль российскими войсками промзоны Авдеевки

Военкор Котенок: российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки

Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ», — написал журналист. Котенок отметил, что для Киева это серьезный удар, поскольку промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские войска прорвали оборону ВСУ у Авдеевки и вошли в город с севера.