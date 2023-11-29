В Чечню прибыли первые беженцы из сектора Газа

В Грозный прибыл 51 беженец из сектора Газа, среди них 27 детей

Утром в среду, 29 ноября, в Грозный прибыли беженцы, которым удалось спастись из зоны боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщило информагентство «Грозный-информ».

«Сегодня мы в Грозном встречаем первую группу беженцев в количестве 51 человека (38 уроженцев России и 13 палестинцев). Отмечается, что в числе беженцев 27 детей», — сказал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он подчеркнул, что пребывание первой группы беженцев из сектора Газа держит на контроле глава Чечни Рамзан Кадыров. Прибывших в республику гостей встретили на вокзале представители властей республики.

Ранее в Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины. По словам главы региона Сергея Меликова, власти будут помогать прибывшим в Дагестан адаптироваться к новым условиям и предоставят им возможность получать образование и работать.