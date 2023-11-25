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23:12, 25 ноября 2023Россия

В Дагестан прибыли первые беженцы из Палестины

Глава Дагестана Меликов: первые 50 беженцев из Палестины прибыли в республику

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Прибывших встретили председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, начальник ГУ МЧС России по региону Нариман Казимагамедов, Уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова и другие официальные лица.

По словам Меликова, около 50 человек, прибывшие в республику, уже едут в пункт временного размещения. «И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям, поддерживать их, предоставим им возможность получать образование и работать», — написал он. Глава Дагестана также подчеркнул, что берет на личный контроль все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев.

25 ноября в российскую столицу прибыла очередная группа эвакуированных россиян и палестинцев — 105 человек. В аэропорту Домодедово им было оказано необходимое содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля.

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      Марина Совина
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