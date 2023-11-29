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12:10, 29 ноября 2023Путешествия

В Чехии захотели заморозить работу двух связанных с Россией отелей

В Чехии захотели заморозить отели «Московский двор» и «Ульрика» из-за санкций

Фото: Jiri Hubatka / Globallookpress.com

Власти Чехии захотели заморозить работу двух отелей, деятельность которых связана с Россией. Об этом сообщает Česká televize (ČT).

Речь идет о гостиницах «Ульрика» и «Московский двор» в Карловых Варах. Первая из них контролируется компанией «Связьинвестнефтехим», принадлежащей правительству Татарстана.

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Вторым отелем владеет «Московский центр», который, по данным Финансово-аналитического управления (ФАУ) Чехии, вел деятельность в Крыму, что запрещено европейскими санкциями.

Ранее в ноябре в Евросоюзе (ЕС) захотели ограничить передвижение российских дипломатов внутри объединения. Такое предположение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций. Прага хочет, чтобы они получали визы и виды на жительство, которые позволяют путешествовать только внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны.

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      Фариза Бацазова
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