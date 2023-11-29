В ДНР заявили об огромном количестве тел бойцов ВСУ под Донецком

Гагин заявил, что бойцы ВСУ бросили около 200 тел сослуживцев под Донецком

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили около 200 тел сослуживцев под Донецком. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«Оставленные украинские позиции под Донецком усеяны огромным количеством тел украинских солдат, которые были брошены. Противник, убегая, даже не пытался их эвакуировать. Пока насчитали около 200», — рассказал он. По его словам, российские военные приступили к эвакуации тел бойцов украинской армии.

Ранее Гагаин сообщил, что крупная группировка ВСУ сконцентрировалась под Горловкой в ДНР. Как он утверждал, украинские войска намерены нанести удар сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска. Так ВСУ пытаются переключить внимание с более провальных для них направлений, объяснил Гагин.