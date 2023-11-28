Крупная группировка ВСУ сконцентрировалась под Горловкой

Гагин заявил о концентрации крупной группировки ВСУ под Горловкой для нападения

О концентрации крупной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Горловкой в Донецкой народной республике (ДНР) в беседе с ТАСС заявил советник главы региона Ян Гагин. По его словам, противник хочет нанести удар сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска.

«Пытаются отвлечь внимание с более провальных для ВСУ направлений», — пояснил он.

Гагин уточнил, что за последние несколько дней на этом участке фронта уже предпринималось несколько попыток атаковать позиции российских сил, однако они не увенчались успехом. В результате украинская армия потеряла около двух десятков бойцов, добавил он.

Ранее 15 ноября военный корреспондент Александр Сладков сообщал, что на окраине Горловки идут тяжелые бои с ВСУ.