В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

Любимова: отзыв удостоверения у фильма «Айта» связан с жалобами зрителей

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Ее слова передает «Интерфакс».

Глава Минкульта заявила, что данное решение было связано с неоднозначной реакцией и с жалобами от зрителей. «Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе. Насколько это постоянно спорная тема. Изначально фильм (...) получил прокатное удостоверение и прошел на фестивалях (...) и был представлен в российских кинотеатрах», — подчеркнула Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме, отвечая на просьбу одного из депутатов прокомментировать отзыв удостоверения у кинокартины. Она также отметила, что в момент появления на онлайн-платформах фильма «Айта» вызвала негативную реакцию в соцсетях, после чего были направлены «сотни обращений» зрителей.

В сентябре сообщалось, что Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Айта». Отмечается, что до этого по требованию Роскомнадзора картину Бурнашева удалили из отечественных онлайн-кинотеатров.