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08:21, 29 ноября 2023Россия

В Петербурге трехлетняя девочка попала к медикам со вспоротым животом

Трехлетняя девочка попала к медикам на севере Петербурга со вспоротым животом

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Трехлетняя девочка попала к медикам на севере Санкт-Петербурга со вспоротым животом. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, юную пациентку привезли в больницу с выпавшими из живота внутренними органами. Предположительно, ребенок, находясь дома, разбил стакан.

Живот девочки оказался распорот с левой стороны. Взволнованная мать дошкольницы позвонила в скорую помощь в полдень 28 ноября.

Семья пострадавшей проживает в частном доме в Парголово. С родителями девочки начали работать сотрудники полиции.

Саму дошкольницу поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) девочка попала в реанимацию после похода в баню с отцом. Мужчина обдал дочь кипятком.

Врачи диагностировали юной россиянке ожог 8 процентов поверхности тела. Операцию по пересадке кожи пока не запланировали: медики предполагают, что организм ребенка восстановится самостоятельно.

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      Анна Щербакова
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