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09:00, 27 ноября 2023Россия

В России девочка попала в реанимацию после совместного с отцом похода в баню

В ХМАО мужчина облил дочь кипятком, перепутав краны с водой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ханты-Мансийском автономном округе девочка попала в реанимацию после похода в баню с отцом. Мужчина обдал дочь кипятком, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Обычно девочку водили в баню мама или бабушка, с отцом она пошла туда в первый раз. Мужчина перепутал краны и облил дочь кипятком.

Девочку доставили в сургутскую больницу на вертолете и подключили к аппарату ИВЛ. Медики диагностировали ей ожог 8 процентов поверхности тела. Операцию по пересадке кожи пока не запланировали: врачи надеются, что организм ребенка восстановится самостоятельно.

Ранее 17-летняя жительница Нальчика попала в реанимацию после взрыва установленной в ванной комнате газовой колонки. Девушку доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Позже удалось выяснить, что ЧП произошло из-за неправильного монтажа газового оборудования.

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      Алан Босиков
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