17-летняя россиянка попала в реанимацию после взрыва в ванной

РЕН ТВ: в Нальчике девушка попала в реанимацию после взрыва колонки в ванной

В Нальчике в Кабардино-Балкарии 17-летняя девушка попала в реанимацию после взрыва газовой колонки в ванной одной из квартир. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло 18 ноября. Россиянка, находясь в квартире одна, решила принять ванну. Внезапно в помещении рванула колонка.

Девушку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее 10 процентов ожогов тела и шок. Как оказалось, газовая колонка была неправильно подключена. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

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