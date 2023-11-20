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10:55, 20 ноября 2023Россия

17-летняя россиянка попала в реанимацию после взрыва в ванной

РЕН ТВ: в Нальчике девушка попала в реанимацию после взрыва колонки в ванной

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Нальчике в Кабардино-Балкарии 17-летняя девушка попала в реанимацию после взрыва газовой колонки в ванной одной из квартир. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло 18 ноября. Россиянка, находясь в квартире одна, решила принять ванну. Внезапно в помещении рванула колонка.

Девушку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее 10 процентов ожогов тела и шок. Как оказалось, газовая колонка была неправильно подключена. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалый ребенок обварился кипятком. Предположительно, мальчик опрокинул на себя чайник с горячей водой по недосмотру матери.

До этого в Ачинске четырехлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Спасти его не удалось.

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      Анна Щербакова
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