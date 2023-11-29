Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:27, 29 ноября 2023Среда обитания

В российском городе побагровела река

В Кемерове побагровела река Томь

Фото: Пресс-служба МЧС России по Астраханской области / РИА Новости

В одном из районов Кемерова (Кузбасс) река Томь окрасилась в ярко-багровый цвет. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

По информации источника, нетипичный оттенок у водоема, а также образовавшуюся на нем пену заметила женщина, которая прогуливалась недалеко от причала Горелая Гора. Причина смены окраса остается неизвестной, однако очевидица рассказала, что масса вытекает из трубы и попадает в реку.

На данный момент на месте происшествия находятся следователи и сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Специалисты выясняют, не были ли нарушены требования по защите экологии.

Ранее стало известно, что вода в реке Дон в одном из районов Ростова-на-Дону окрасилась в яркие цвета — сначала в красный, потом в зеленый. В сбрасывании в реку пищевого красителя обвинили компанию, производящую картонную упаковку.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продвинулись на донецком направлении. Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка в ДНР

      В отелях Сочи раскупили практически все номера на Новый год

      Выступающий против абортов губернатор заявил о равенстве прав мужчин и женщин

      Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими

      Врачи обнаружили палочки для еды в черепе 35-летнего мужчины

      Кредитную карту Apple Card закроют

      Уличенный в госизмене россиянин позвонил в МИД Украины перед переходом границы

      Ивлееву обругали в сети за непристойный наряд в церкви

      Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России

      Под кроватью россиянина нашли противотанковое оружие времен Вьетнамской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости