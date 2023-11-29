В российском городе побагровела река

В Кемерове побагровела река Томь

В одном из районов Кемерова (Кузбасс) река Томь окрасилась в ярко-багровый цвет. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

По информации источника, нетипичный оттенок у водоема, а также образовавшуюся на нем пену заметила женщина, которая прогуливалась недалеко от причала Горелая Гора. Причина смены окраса остается неизвестной, однако очевидица рассказала, что масса вытекает из трубы и попадает в реку.

На данный момент на месте происшествия находятся следователи и сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Специалисты выясняют, не были ли нарушены требования по защите экологии.

Ранее стало известно, что вода в реке Дон в одном из районов Ростова-на-Дону окрасилась в яркие цвета — сначала в красный, потом в зеленый. В сбрасывании в реку пищевого красителя обвинили компанию, производящую картонную упаковку.