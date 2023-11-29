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15:50, 29 ноября 2023Моя страна

В российском регионе спасли белку-летягу

Ветеринары в Саратове спасли белку-летягу

Фото: Pteromys volans / Shutterstock / Fotodom

В Саратове ветеринары спасли австралийскую белку-летягу. Об этом сообщает агентство «Регион 64».

В учреждении, специализирующемся на лечении домашних декоративных и экзотических животных, рассказали, что белке провели ампутацию пальца тазовой конечности. По словам представителей клиники, у редкого животного начался некроз тканей пальца из-за перетягивания пальца ниткой.

«Нить была обнаружена и достаточно оперативно удалена владельцами самостоятельно, но, скорее всего, перетягивание тканей было достаточно сильным, чтобы нарушить кровоток», — сообщили в клинике.

Булку выписали домой через 20 минут после операции.

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      Варвара Кошечкина
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