В российском регионе спасли белку-летягу

Ветеринары в Саратове спасли белку-летягу

В Саратове ветеринары спасли австралийскую белку-летягу. Об этом сообщает агентство «Регион 64».

В учреждении, специализирующемся на лечении домашних декоративных и экзотических животных, рассказали, что белке провели ампутацию пальца тазовой конечности. По словам представителей клиники, у редкого животного начался некроз тканей пальца из-за перетягивания пальца ниткой.

«Нить была обнаружена и достаточно оперативно удалена владельцами самостоятельно, но, скорее всего, перетягивание тканей было достаточно сильным, чтобы нарушить кровоток», — сообщили в клинике.

Булку выписали домой через 20 минут после операции.