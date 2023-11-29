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09:13, 29 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой

В Бурятии следователи возбудили дело после отравления 14 человек шаурмой

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Бурятии следователи возбудили уголовное дело после отравления 14 человек шаурмой, которая была куплена в пункте питания в селе Петропавловка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Дело завели по статье 238 («Производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела и проведение контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами, подчеркнули в ведомстве.

28 ноября стало известно о массовом отравлении шаурмой в селе Петропавловка в Джидинском районе. Медики госпитализировали 14 человек. У всех отравившихся выявили сальмонеллез, они до этого покупали шаурму в киоске «Шаурма в lovaше».

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      Варвара Митина
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