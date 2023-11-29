В теле россиянина нашли боеприпас

В Севастополе врачи достали из тела участника СВО неразорвавшийся боеприпас

В Севастополе врачи и саперы достали из тела участника специальной военной операции неразорвавшийся боеприпас — его нашли в бедре российского военнослужащего. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным издания, боеприпас оказался в бедре мужчины после того, как он попал под удар украинского беспилотника. Снарядом оказался осколочный гранатометный выстрел — ВОГ-17. Его длина составляет 132 миллиметра, а масса — 350 граммов. В зоне специальной военной операции (СВО) такие боеприпасы часто применяются для сброса модифицированными гражданскими дронами.

После того как снаряд извлекли из бедра россиянина, его передали для уничтожения Росгвардии. Состояние военнослужащего оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что военные медики Западного военного округа извлекли кусок гвоздя из сердца нетранспортабельного военнослужащего, получившего ранение в ходе СВО.