Во Франции потребовали реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы

Bloomberg: производители свеклы в ЕС указали на риски импорта сахара из Украины

Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) потребовала реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Ее представители указывают на то, что импорт товара из Украины усиливает конкуренцию и наносит ущерб местным производителям, передает Bloomberg.

Согласно данным CGB, в 2023-2034 годах импорт украинского сахара в ЕС может достичь 800 тысяч тонн, что в два раза превышает показатели за предыдущий сезон. Свекловоды хотят получить от Еврокомиссии четкий ответ относительно притока этого товара в страны Европейского союза.

В статье отмечается, что даже несмотря на увеличение объемов поставок сахара из Украины, в ЕС на этот товар по-прежнему установлены высокие цены из-за его глобального дефицита.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в одной европейской стране резко подорожали из-за проблемы глобального потепления. За 2022-2023 годы продуктовый чек семьи вырос более чем на 67 тысяч рублей.