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02:45, 29 ноября 2023Экономика

Во Франции потребовали реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы

Bloomberg: производители свеклы в ЕС указали на риски импорта сахара из Украины

Фото: Unsplash

Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) потребовала реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Ее представители указывают на то, что импорт товара из Украины усиливает конкуренцию и наносит ущерб местным производителям, передает Bloomberg.

Согласно данным CGB, в 2023-2034 годах импорт украинского сахара в ЕС может достичь 800 тысяч тонн, что в два раза превышает показатели за предыдущий сезон. Свекловоды хотят получить от Еврокомиссии четкий ответ относительно притока этого товара в страны Европейского союза.

В статье отмечается, что даже несмотря на увеличение объемов поставок сахара из Украины, в ЕС на этот товар по-прежнему установлены высокие цены из-за его глобального дефицита.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в одной европейской стране резко подорожали из-за проблемы глобального потепления. За 2022-2023 годы продуктовый чек семьи вырос более чем на 67 тысяч рублей.

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      Александра Синицына
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