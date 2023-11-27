Продукты в европейской стране резко подорожали из-за глобальной проблемы

Guardian: в Британии из-за потепления продуктовый чек вырос на 67 тысяч рублей

За 2022-2023 годы продуктовый чек британской семьи вырос более чем на 600 фунтов стерлингов (67 тысяч рублей). Причина кризиса стоимости жизни лежит в глобальном потеплении, заявляют эксперты аналитического центра Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU). Об этом пишет The Guardian.

Стоимость продуктов питания, по их подсчетам, в среднем выросла на сумму, равную расходам одной семьи за шесть недель. В начале 2023 года инфляция цен на продукты питания и напитки в Великобритании достигла максимума с 1970-х. В продовольственном фонде Великобритании призывают возобновить обсуждение правительством стратегии развития садоводства. Это позволило бы снизить зависимость Соединенного Королевства от поставок из Южной Европы. При этом специалисты организации Food Foundation утверждают, что продукты здорового питания в стране уже вдвое дороже фастфуда. Стоимость растительных альтернатив мяса и молока также слишком высока, добавляют аналитики.

К росту инфляции, помимо резкого роста цен на энергоносители в Европе, привели экстремальные погодные условия. В конце октября шторм «Бабет» вызвал наводнения в нескольких регионах Великобритании, затопив обширные сельскохозяйственные угодья. В 2022 году засуха в стране снизила урожай картофеля и лука. Поставки сахара, риса и томатов из Индии сократились, оливковое масло подорожало в полтора раза после двух лет засухи в Испании и других странах-экспортерах на юге Европы.

Наконец, лето 2023-го было признано самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Ситуация с продовольствием в следующем году может усугубиться из-за воздействия феномена Эль-Ниньо, полагают синоптики.