Ценам на вторичное жилье в России предсказали спад

ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12 % в 2024 году

Стоимость вторичного жилья в России может снизиться на 10-12 процентов в 2024 году. Небольшой спад в ценах на квартиры в этом сегмент агентству РИА Новости предсказал гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев.

Вторичный сегмент слабо реагирует на колебания на рынке ипотеки, пояснил эксперт. Интерес к жилищным ссудам также спадет до уровня начала 2023 года. В сравнении со спросом в августе-сентябре падение составит 40 процентов.

Большой коррекции цен на новостройки не прогнозируется — контракты застройщиков с банками не предусматривают серьезной гибкости. Правда, возможны акции и скидки у отдельных компаний, отмечает глава ЦИАН.

Ранее в октябре сообщалось, что выдача ипотеки в РФ выросла до 5,4 триллиона рублей, превысив объем за весь 2022 год.