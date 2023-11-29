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14:45, 29 ноября 2023Среда обитания

Ценам на вторичное жилье в России предсказали спад

ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12 % в 2024 году

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Стоимость вторичного жилья в России может снизиться на 10-12 процентов в 2024 году. Небольшой спад в ценах на квартиры в этом сегмент агентству РИА Новости предсказал гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев.

Вторичный сегмент слабо реагирует на колебания на рынке ипотеки, пояснил эксперт. Интерес к жилищным ссудам также спадет до уровня начала 2023 года. В сравнении со спросом в августе-сентябре падение составит 40 процентов.

Большой коррекции цен на новостройки не прогнозируется — контракты застройщиков с банками не предусматривают серьезной гибкости. Правда, возможны акции и скидки у отдельных компаний, отмечает глава ЦИАН.

Ранее в октябре сообщалось, что выдача ипотеки в РФ выросла до 5,4 триллиона рублей, превысив объем за весь 2022 год.

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      Виктория Клабукова
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