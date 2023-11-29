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07:00, 29 ноября 2023Из жизни

Чемпион расправился с невестой и гостями на собственной свадьбе

Фото: Marc A. Sporys / Unsplash

Спортсмен-инвалид из Таиланда устроил стрельбу на собственной свадьбе. Об этом пишет BBC News.

29-летний Чатуронг Суксук, бывший военнослужащий и чемпион по плаванию, женился на 44-летней Канчане Пачунтуек в субботу, 25 ноября, на северо-востоке страны. Посреди празднования он внезапно ушел, а затем вернулся с пистолетом и начал стрелять в свою новоиспеченную жену, ее 38-летнюю сестру и 62-летнюю мать. Ранения стали фатальными. Несколько пуль попали в гостей, один из них также не выжил.

По информации полиции, в момент нападения Чатуронг был пьян, но его мотивы остаются неясными. После трагедии таиландские СМИ писали, что в день свадьбы жених и невеста ссорились. Кроме того, мужчину якобы мучали сомнения из-за большой разницы в возрасте с невестой.

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В 2022 году Чатуронг завоевал серебряную медаль по плаванию на Паралимпийских играх АСЕАН в Индонезии. Ожидалось, что он также примет участие во Всемирных спортивных играх, которые пройдут в Таиланде в декабре.

Чатуронг потерял правую ногу во время службы в подразделении легкой пехоты, патрулирующем границы Таиланда.

Ранее сообщалось, что в Индии 28-летний Динакар Банала ударил ножом свою невесту после того, как она передумала выходить за него замуж. Девушка не выжила.

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      Антонина Черташ
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