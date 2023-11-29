Считавшая себя бесплодной женщина забеременела в 39 и столкнулась с нападками

Женщина из Германии забеременела в 39 лет и рассказала о нападках хейтеров

Считавшая себя бесплодной жительница Германии впервые забеременела в 39 лет после множества неудачных попыток и столкнулась с нападками хейтеров. Об этом сообщает Metro.

Адриана Кшесняк безуспешно пыталась забеременеть на протяжении 15 лет. В 2016 году она встретила своего нынешнего мужа. Супруги четырежды пытались завести ребенка с помощью ЭКО, однако эта процедура также не дала результата. Более того, женщине диагностировали эндометриоз — заболевание, при котором клетки внутреннего слоя матки разрастаются за его пределы. Одним из проявлений этой болезни является бесплодие.

Кшесняк уверилась, что никогда не сможет родить и начала вместе с супругом искать возможность усыновления. Однако весной у нее случилась задержка месячных. Вскоре выяснилось, что женщина забеременела естественным путем. Когда она рассказала о беременности в социальных сетях, ее начали атаковать недоброжелатели.

«Люди начали говорить, что я слишком стара, чтобы стать матерью. […] Они заявляют, что, когда моему ребенку будет 20, мне уже исполнится 60, и у меня будет менопауза», — рассказала Кшесняк.

Тем не менее женщина сказала, что не принимает близко к сердцу подобные заявления. Она заявила, что правильно питается и выглядит настолько хорошо, что многие новые знакомые не дают ей больше 20-ти, а ее гинеколог был уверен, что ей нет и 35 лет.

Кшесняк рассказала, что ест мясо только два-три раза в неделю и не употребляет полуфабрикаты. Также в ее рацион входят куркума, масло черного тмина и просо, которые, по ее словам, помогают сохранить красоту и молодость.

Женщина также уверена, что беременность в зрелом возрасте имеет целый ряд преимуществ. «Ты более терпелива, и нет ощущения, что какая-то часть жизни проходит мимо. Куда больше хочется остаться дома с ребенком», — подытожила Кшесняк.

Ранее сообщалось, что 21-летняя мать троих детей из США рассказала о пяти выкидышах и пожаловалась на хейтеров. Энджи впервые забеременела в 15 лет от своего возлюбленного Джордана, за которым теперь замужем.