Зарубивший топором и расчленивший жену россиянин предстанет перед судом

В Омской области предстанет перед судом расчленивший жену житель Тары

В Омской области предстанет перед судом 33-летний житель города Тара Владимир Кочкин, обвиняемый в расправе над женой. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в конце июля злоумышленник поругался со своей 36-летней супругой, схватил топор и нанес ей сильный удар по голове, после вывез в лес, где расчленил тело на части, облил горючей смесью и сжег. Чтобы отвести от себя подозрения, позже он активно участвовал в ее поисках и даже сходил с тещей к гадалке.

27 июня с заявлением о пропаже родственника обратилась сестра исчезнувшей. В ходе тщательного осмотра дома были обнаружены замытые следы крови на диване, происхождение которых мужчина не смог внятно объяснить. В ходе дальнейших следственных действий он признался в содеянном и указал место, где спрятал останки жены.