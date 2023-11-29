Залповый удар «Калибрами» по объектам ВСУ попал на видео

Министерство обороны России показало залповый удар «Калибрами» по объектам ВСУ

Залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео, кадры публикует Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в оборонном ведомстве, залп был произведен в акватории Черного моря. Всего с корабля выпустили четыре крылатые ракеты.

«Действуя в акватории Черного моря, экипаж корабля получил задачу нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — сообщили в Минобороны.

По каким именно объектам был совершен удар, не уточняется.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают катер ВСУ.