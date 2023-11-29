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10:32, 29 ноября 2023Россия

Залповый удар «Калибрами» по объектам ВСУ попал на видео

Министерство обороны России показало залповый удар «Калибрами» по объектам ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео, кадры публикует Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в оборонном ведомстве, залп был произведен в акватории Черного моря. Всего с корабля выпустили четыре крылатые ракеты.

«Действуя в акватории Черного моря, экипаж корабля получил задачу нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — сообщили в Минобороны.

По каким именно объектам был совершен удар, не уточняется.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают катер ВСУ.

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      Марк Леонов
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