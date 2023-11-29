Залповый удар «Калибрами» по объектам ВСУ попал на видео
Залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео, кадры публикует Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Как сообщили в оборонном ведомстве, залп был произведен в акватории Черного моря. Всего с корабля выпустили четыре крылатые ракеты.
«Действуя в акватории Черного моря, экипаж корабля получил задачу нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры противника. Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены», — сообщили в Минобороны.
По каким именно объектам был совершен удар, не уточняется.
Ранее Минобороны России показало видео, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают катер ВСУ.