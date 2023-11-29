Звезда OnlyFans рассказала о «самом тупом» запросе подписчика

Модель и звезда OnlyFans из США Саманта Гангвер рассказала о «самом тупом» запросе клиента, благодаря которому она хорошо заработала. Историей она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, запись доступна на YouTube.

«Этот запрос нравится мне, потому что на нем я заработала больше всего и это самая тупая фигня, какую мне только приходилось делать», — заявила Гангвер. По словам девушки, ее подписчик на OnlyFans попросил, чтобы она под музыку измерила свои ягодицы специальной измерительной лентой, использующейся в строительстве. «Мне просто нужно было измерить их. И сделать это медленно. Я должна была делать это на протяжении десяти минут», — пояснила она.

Звезда OnlyFans раскрыла, что за такой контент мужчина заплатил ей 2000 долларов (около 177 тысяч рублей по текущему курсу). Она отметила, что подписчик сам предложил такую сумму.

Ранее порнозвезда и модель OnlyFans Брэнди Эндрюс раскрыла главный стереотип о своей работе. По словам женщины, многие люди считают, что у нее много случайных секс-партнеров, однако в действительности это не так.