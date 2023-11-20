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09:11, 20 ноября 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла главный стереотип о работе

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порнозвезда и модель OnlyFans Брэнди Эндрюс назвала главный стереотип о ее работе. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

«Большинство людей считают, что если ты снимешься в фильмах для взрослых, то у тебя много случайных секс-партнеров, но я снималась только с двумя парнями, с обоими я встречалась», — раскрыла порноактриса.

По словам модели, люди часто осуждают ее за то, что она снимается в порно. «Скажу так: очевидно, что вы со своим партнером тоже занимаетесь сексом. И если бы кто-то подошел к вам и сказал: "Эй, я буду платить тебе 100 тысяч долларов в месяц, если вы снимете пару видео и отправите мне", вы откажетесь? Не представляю, что кто-то может отказаться от такого», — высказалась актриса.

При этом звезда фильмов для взрослых отметила, что никогда не снимается в сценах, в которых ей не хочется участвовать. «Например, я не снимаюсь с девочками, потому что не хочу, я делаю только то, что нравится мне», — заключила она.

Ранее другая порноактриса Чери Девилль рассказала об изнанке съемок в видео для взрослых. Она заверила, что актеры регулярно сдают анализы на инфекции, передающиеся половым путем.

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      Олег Давыдов
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