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21:08, 29 ноября 2023Забота о себе

Звезда «Рокки» рассказала об особенностях беременности после 55 лет

Актриса Бриджит Нильсен назвала ЭКО после 55 лет дорогим испытанием
Бриджит Нильсен

Бриджит Нильсен. Фото: Birdie Thompson / AdMedia / Globallookpress.com

Звезда фильмов «Рокки 4» и «Рыжая Соня» Бриджит Нильсен рассказала об особенностях беременности и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после 55 лет. О своем опыте она побеседовала с изданием People.

Датская актриса, которой сейчас 60 лет, в 2018 году родила пятого ребенка — дочь Фриду. Ей удалось стать матерью в 55 лет, после 13 лет неудачных попыток ЭКО. «Принимать гормоны, делать все анализы — я думаю, что это испытание не для всех. И это дорого, но, если у вас есть надежда и эта мечта, нужно следовать за ней. Просто узнать как можно больше, поговорить с людьми, которые уже пережили подобное и могут помочь и направить», — рассказала Нильсен.

По словам знаменитости, она боялась не выносить ребенка, однако при этом назвала последнюю беременность самой легкой из пяти. Кроме того, Нильсен рекомендовала женщинам не отказываться от материнства, даже если у них нет постоянного партнера. «Если вы одиноки и хотите ребенка, дерзайте. Ведь, честно говоря, пусть мой муж не обижается, ведь он отличный отец, но в основном ответственность за воспитание ребенка несут женщины», — заключила она.

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У Бриджит Нильсен также есть четверо взрослых сыновей — 39-летний Каспер, 33-летний Киллиан, 30-летний Дуглас и 28-летний Рауль Мейер.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина назвала отличия детей, зачатых после ЭКО и естественным способом. По ее словам, дети могут родиться недоношенными, если в программе ЭКО было перенесено несколько эмбрионов.

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      Александра Лисица
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