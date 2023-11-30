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17:42, 30 ноября 2023Россия

12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

СК России расследует гибель 12 морпехов при взрыве на полигоне под Ростовом
СюжетВзрывы в Ростовской области

Фото: Андрей Огородник / РИА Новости

Группа из 12 морских пехотинцев погибла в результате взрыва на полигоне Кузьминский в Ростовской области. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение техники безопасности. Гибель военнослужащих-контрактников расследует главное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Информацию о взрыве на полигоне изданию 161.RU подтвердили сразу три источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

Военные разожгли костер среди боеприпасов

По предварительным данным, ЧП произошло 3 ноября. Один из собеседников 161.RU рассказал, что около 20 человек из бригады морской пехоты разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов.

Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался. На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — это контрактники из Владивостока

источник 161.RU

Гибель военных расследует главное следственное управление СК

Один из военнослужащих, находившихся в тот день на полигоне, рассказал о случившемся еще 4 ноября. Оперативно проверить его слова не удалось, однако теперь известно, что они совпадают с выводами следствия. По данным ведомства, восемь человек погибли сразу на месте взрыва, еще четверо получили тяжелые ранения и скончались в госпитале в течение нескольких суток.

Гибель военных расследует главное следственное управление СК России. На полигоне Кузьминский, где произошел взрыв, уже побывал командующий Тихоокеанским флотом, сообщает 161.RU. Министерство обороны пока не прокомментировало случившееся.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Год назад на полигоне под Белгородом погибли 11 человек

В октябре 2022 года на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Как сообщало Минобороны, двое граждан одной из стран СНГ совершили теракт — они открыли огонь по добровольцам, готовившимся к спецоперации. Ответным огнем преступники были уничтожены.

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