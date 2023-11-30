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17:02, 30 ноября 2023Среда обитания

Адвоката заподозрили в попытке кражи квартиры у россиянина

В Петербурге адвоката заподозрили в попытке кражи квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге адвоката заподозрили в попытке украсть квартиру. Внимание на ситуацию обратил портал 78.ru.

По информации следствия, 31-летний юрист Адвокатской палаты Петербурга в период с 2022 по 2023 год пытался завладеть объектом недвижимости, расположенным на Наличной улице. Вместе с группой неизвестных мужчина оформил подложные договоры займа на общую сумму 2,5 миллиона рублей. «Подписанные собственником недвижимости документы были предоставлены в Василеостровский районный суд для последующего наложения ареста на имущество. Довести "сделку" до конца не удалось», — рассказали в правоохранительных органах.

В ноябре по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Адвоката задержали и поместили в изолятор, его соучастников ищут. Помимо этого, устанавливаются другие эпизоды мошенничества, которые могли быть совершены обвиняемым.

В ноябре также стало известно, что следователя заподозрили в краже квартиры у пенсионерки.

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      Полина Кислицына
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