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07:55, 1 декабря 2023Мир

Больше половины домов в Газе разрушены израильскими бомбардировками

Al Jazeera: больше половины домов в Газе разрушены израильскими бомбардировками

Фото: Mohammed Alaswad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 60 процентов жилых домов в сектора Газа уничтожены в результате бомбардировок израильских ВВС. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу палестинского анклава.

Порядка 250 тысяч строений оказались частично разрушены.

Большинство разрушений пришлись на север Газы, включая одноименный город.

По крайней мере, около 50 тысяч семей лишились крова.

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      Марина Совина
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