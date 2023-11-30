Больше половины домов в Газе разрушены израильскими бомбардировками
Al Jazeera: больше половины домов в Газе разрушены израильскими бомбардировками
Около 60 процентов жилых домов в сектора Газа уничтожены в результате бомбардировок израильских ВВС. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу палестинского анклава.
Порядка 250 тысяч строений оказались частично разрушены.
Большинство разрушений пришлись на север Газы, включая одноименный город.
По крайней мере, около 50 тысяч семей лишились крова.