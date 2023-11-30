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10:18, 30 ноября 2023Мир

Большинство американцев заявили о своем недоверии Конгрессу США

Fox News: рейтинг одобрения Конгресса США находится на самом низком уровне

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Большинство американцев не доверяют Конгрессу США и считают, что страна «движется в неправильном направлении». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на исследование.

Опрос 2023 года показал, что рейтинг одобрения Конгресса США находится на самом низком уровне. Согласно приведенным данным, только у 5 процентов американцев есть сильное доверие Конгрессу, 25 процентов респондентов заявили, что США движутся в правильном направлении, при этом 70 процентов оценили политику страны как неверную.

Эти показатели отражают значительный рост недоверия американцев к законодательной ветви американской власти. По сравнению с 2018 годом число негативно настроенных по отношению к деятельности Конгресса людей выросло на 27 процентов, а число лояльных законодателям граждан сократилось на критические 34 процента.

Также отмечается, что, согласно опросу, большинство американцев волнует угроза обычного военного нападения на страну (62 процента), а также угроза кибератаки (85 процентов).

Ранее стало известно, что нежелание американцев жить достигло рекордных показателей. Сообщается, что кризис психического здоровья в США привел к тому, что рекордное число американцев покончили с собой в прошлом году.

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      Дарья Балацкая
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