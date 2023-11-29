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16:04, 29 ноября 2023Мир

Нежелание американцев жить достигло рекордных показателей

WSJ: в США рекордное число человек покончили с собой в 2022 году

Фото: Megan Jelinger / Reuters

Кризис психического здоровья в США привел к тому, что рекордное число американцев покончили с собой в 2022 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Национального центра статистики здравоохранения США (NCHS).

По предварительным данным, в 2022 году расстаться с жизнью решили 50 тысяч человек. В NCHS заявили, что окончательное количество, вероятно, будет выше. При этом средний показатель на 100 тысяч населения достиг самого высокого уровня с 1941 года.

Кроме того, статистика среди пожилых мужчин значительно хуже, чем среди молодежи. По мнению экспертов в области психического здоровья, эта проблема связана с последствиями пандемии COVID-19, появлением все более токсичных наркотиков и повсеместным распространением огнестрельного оружия в США.

Ранее опрос общественного мнения телеканала ABC News и газеты The Washington Post показал, что почти половина американцев считает, что они стали жить хуже при действующем президенте США Джо Байдене. Более 40 процентов американцев заявили, что их материальное положение ухудшилось при нынешнем американском лидере.

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      Семен Александров
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