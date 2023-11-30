В Евросоюзе назвали незаконным одно из нововведений социальных сетей Meta

В ЕП заявили, что Meta заставляет пользователей платить за конфиденциальность

Члены Европарламента (ЕП) от Нидерландов Ким ван Спаррентак и Пол Тан обвинили принадлежащие компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) социальные сети в незаконной практике, предполагающей необходимость пользователей оплачивать конфиденциальное использование интернет-ресурсов. «Лента.ру» ознакомилась с обращением евродепутатов.

«Meta недавно начала отображать всплывающие окна в своих сервисах Facebook и Instagram (соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta), обязывая пользователей, желающих продолжать использовать сервис, выбирать между: а) отказом от отслеживания и другой обработки персональных данных для рекламы за ежемесячную плату, которая начинается с 12,99 евро, или б) согласием на отслеживание и другую обработку персональных данных для таргетированной рекламы, предполагающее бесплатное использование сервиса», — напомнили европарламентарии.

В связи с этим они задают Еврокомиссии вопросы о соответствии описанной практики законодательным актам Евросоюза и о ее намерениях повлиять на ситуацию.

«Согласна ли Комиссия, что это является незаконным в соответствии с Общим регламентом по защите данных (ОРЗД)? (...) Согласна ли Комиссия, что это может быть незаконным в соответствии с Законом о цифровых услугах? (...) Альтернативы отслеживанию, такие как контекстная реклама, доступны и осуществимы. Поскольку миллионы пользователей в ЕС в настоящее время сталкиваются с этим выбором, что сделает Комиссия, чтобы срочно обеспечить необходимую защиту данных и чтобы людям в ЕС не приходилось платить за свою конфиденциальность?» — спросили ван Спаррентак и Тан.

Ранее член Европарламента от Нидерландов Самира Рафаэла заявила, что ЕК стоит обратить внимание на противоречащую свободе слова практику ангажированной фильтрации контента на платформах соцсетей компаний Meta, X (бывший Twitter) и TikTok.

«Нам стало известно об очень тревожной практике, когда крупные платформы социальных сетей, такие как Meta, X и TikTok, тайно скрывают определенные публикации и контент, которые они считают несовместимыми с их собственным мнением», — говорилось в обращении евродепутата.