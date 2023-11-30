Дачникам раскрыли «чудо-средство» для вкусных помидоров

Эксперт Коврижных: йод и зола помогут вырастить вкусные помидоры

Йод и древесная зола помогут дачникам вырастить крупные и вкусные помидоры. Рецепт «чудо-средства» для качественного урожая раскрыла агроном Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

Помимо перечисленных ингредиентов, для изготовления средства потребуются борная кислота и вскипяченная вода. Необходимо высыпать два стакана древесных остатков в ведро, а затем залить тремя литрами кипятка. После этого нужно добавить раствор борной кислоты и 20 капель йода.

Компоненты требуется тщательно перемешать и оставить на сутки. Затем жидкость следует разбавить чистой водой умеренной температуры. Таким образом получится раствор, которым нужно полить корни помидоров. На один куст — максимум 0,5 литра. По словам эксперта, средство поможет избежать проблем с образованием плодов.

Ранее Коврижных предложила дачникам повышать урожайность с помощью хлебного настоя. Она отметила, что содержащиеся в хлебе дрожжи положительно влияют как на почву, так и на растения.