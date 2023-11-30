Вирусолог назвал способы обезопасить себя от экзотических болезней

Вирусолог Чумаков призвал пить только бутилированную воду в экзотических странах

Часто бывает так, что после возвращения с курорта человек испытывает необъяснимые проблемы со здоровьем, а врачи не всегда могут поставить диагноз, так как это может быть довольно редкое заболевание, сообщил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы обезопасить себя от экзотических болезней.

«Только когда человек говорит врачу, что недавно был на курорте экзотической в стране, тогда это наводит на мысль, что надо поискать что-то экзотическое, но не всегда такое бывает, не всегда в голову приходит, что ты привез откуда-то с курорта, потому что часто инкубационный период довольно длинный», — поделился ученый.

По его словам, в Африке, Юго-Восточной Азии и не только есть множество неприятных болезней, с которыми могут столкнуться туристы. В их числе малярия, лихорадка денге.

«В принципе денге и у нас бывает. Если поставлен диагноз, надо госпитализироваться и пройти симптоматическое лечение, что позволит более комфортно перенести эту болезнь. Это не летально и не так драматично. Денге вряд ли будет передаваться от человека к человеку. Все-таки это инфекция характерна для определенной местности, где она поддерживается насекомыми, комарами и при их укусе передается. Если комар, который сейчас у нас есть, укусит [больного], вряд ли он перенесет, потому что там другие совершенно комары», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Помимо вирусных, в других странах стоит опасаться и бактериальных, а также паразитарных болезней. «В водоемах, например, личинки могут проникнуть через кожу — потом всякие черви подкожные. Всякой гадости много», — уточнил биолог.

Если человек собирается на отдых в экзотическую страну, стоит быть предельно осторожным. В частности, Чумаков посоветовал, находясь там, пить исключительно бутилированную воду. Кроме того, прежде чем посетить другую страну собеседник «Ленты.ру» рекомендовал изучить информацию о том, какие там бывают болезни. «В ряде случаев имеет смысл просто привиться», — отметил он.

Ранее лихорадку денге заподозрили у пассажира рейса российской авиакомпании, возвращающегося на родину из Шри-Ланки. Позже контрольный тест показал отрицательный результат.

По мнению ученых, США и страны Европы оказались под угрозой распространения лихорадки денге из-за изменения климата.