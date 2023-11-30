Россиян предупредили о риске отключения газа

Эксперт Козлов: газ могут отключить, если не перезаключить договор до 1 января

Подачу газа в квартиры россиян могут отключить, если владельцы не перезаключат договор об обслуживании оборудования до 1 января 2024 года. Об этом предупредил координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов, пишет aif.ru.

«Перезаключать договоры требуют недавние поправки в законодательство, возложившие ответственность за состояние газового оборудования в домах на те же компании, которые их газом снабжают», — рассказал эксперт и добавил, что это нужно для повышения безопасности. Стоимость топлива при этом не вырастет.

Тем, кто не заключит новый договор в установленные сроки, отключат газ и могут оштрафовать на 1000-2000 рублей. Козлов отметил, что иногда такие договоры от имени жильцов заключают управляющие компании, нужно обратиться туда и узнать, ведет ли конкретная организация такую работу.

«Если же не ведет, можно перезаключить договор об обслуживании газового оборудования самостоятельно или уполномочить на это одного из соседей, выбранного на общем собрании собственников. Чтобы понять, в какую службу обращаться, посмотрите свой договор о газоснабжении. Это должна быть та компания, которая в нем указана», — объяснил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских допустил, что во второй половине 2024 года тарифы на газ в России могут вырасти на 11,2 процента. По его словам, тарифы не вырастут в первом полугодии, поэтому за год средний рост цен составит 5,5 процента.