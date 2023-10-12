Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:22, 12 октября 2023Среда обитания

Россиянам предрекли рост стоимости тарифов на газ

Депутат Ананских: в 2024 году тарифы на газ могут вырасти на 11,2 процента

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Во втором полугодии 2024 года тарифы на газ могут вырасти на 11,2 процента. Таким предположением в эфире радиостанции НСН поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его словам, тарифы не вырастут в первом полугодии, поэтому за год средний рост цен составит 5,5 процента. Он отметил, что в 2023 году цены на газ для населения не росли. При этом Ананских указал на накопительный эффект, вызванный необходимостью повышать зарплаты сотрудникам отрасли и проводить программу газификации населения. «Это огромные вложения. По большому счету, государство тянуло с повышением как можно дольше», — сказал он.

Материалы по теме:
Целые страны уходят под воду. Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
Целые страны уходят под воду.Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
3 октября 2023
«С ипотекой я бы просто не справилась» Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
«С ипотекой я бы просто не справилась»Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
11 октября 2023

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов назвал повышение тарифов завуалированным повышением налогов на газ. Он заявил, что около десяти лет назад цены на газ росли медленнее, чем официальная инфляция. Также Правосудов заметил, что одновременно с повышением тарифов повышается ставка налога на газовые компании, и указал на инфляцию как на влияющий на ситуацию фактор. Он выразил мнение, что государство могло бы просто поднять налоги, но поднимает тарифы, поскольку «с огромного количества потребителей легче собрать [деньги]».

Ранее россиянам назвали способы получить деньги за слишком сильное отопление. Жильцы имеют право направить в управляющую компанию запрос о перерасчете платы за отопление или закрыть радиаторы.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Женщина засунула в рот слишком много зефира и перестала дышать

    Турция пообещала НАТО ратифицировать принятие Швеции в альянс

    Врач предупредила об опасности куркумы

    Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

    В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

    Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

    Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

    Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

    Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости