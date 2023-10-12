Россиянам предрекли рост стоимости тарифов на газ

Депутат Ананских: в 2024 году тарифы на газ могут вырасти на 11,2 процента

Во втором полугодии 2024 года тарифы на газ могут вырасти на 11,2 процента. Таким предположением в эфире радиостанции НСН поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его словам, тарифы не вырастут в первом полугодии, поэтому за год средний рост цен составит 5,5 процента. Он отметил, что в 2023 году цены на газ для населения не росли. При этом Ананских указал на накопительный эффект, вызванный необходимостью повышать зарплаты сотрудникам отрасли и проводить программу газификации населения. «Это огромные вложения. По большому счету, государство тянуло с повышением как можно дольше», — сказал он.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов назвал повышение тарифов завуалированным повышением налогов на газ. Он заявил, что около десяти лет назад цены на газ росли медленнее, чем официальная инфляция. Также Правосудов заметил, что одновременно с повышением тарифов повышается ставка налога на газовые компании, и указал на инфляцию как на влияющий на ситуацию фактор. Он выразил мнение, что государство могло бы просто поднять налоги, но поднимает тарифы, поскольку «с огромного количества потребителей легче собрать [деньги]».

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