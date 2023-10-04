Россиянам назвали способ вернуть лишние деньги за отопление

Юрист Петрикова: чтобы вернуть лишние деньги за отопление, надо обратиться в УК

Жильцы, которые жалуются на перетоп после подключения отопления в их квартирах, могут вернуть лишние деньги, уплаченные за него. Способы сделать это россиянам назвали опрошенные порталом Life эксперты.

Генеральный директор компании «Инвестремонт» Юрий Буравский напомнил, что жильцы имеют право контролировать температуру в своей квартире. Тем, кто живет в южных регионах, где теплое время года длится долго, эксперт порекомендовал направить УК запрос о перерасчете платы за отопление в это время. В случае, если температура в помещениях по причине подключенного отопления слишком высока, он предложил либо закрыть радиаторы, либо обратиться в управляющую компанию (УК) за перерасчетом данной услуги ЖКХ — желательно в письменном виде.

Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова подчеркнула, что перетоп — такая же некачественная услуга, как и ее полное непредоставление, так что гражданин может потребовать вернуть за нее деньги. «Согласно ГОСТ 30494-2011, оптимальной температурой в жилых помещениях в холодное время считается плюс 20-22 градуса. Допустимая температура — плюс 18-24 градуса. Если она выше, можно обращаться в УК и требовать перерасчета», — поделилась информацией эксперт.

Петрикова рассказала, что, если после включения отопления в квартире стало слишком жарко, после требования к управляющей компании о перерасчете в квартиру должен прийти представитель организации, который зафиксирует температуру в помещении и составит соответствующий акт. Важно учесть, что температура замеряется на высоте не менее одного метра от пола в центре комнаты.

Если удастся доказать, что температура в квартире превышает допустимые значения, можно потребовать перерасчета с момента составления акта и до момента устранения некачественного оказания услуги. При отказе УК вернуть деньги эксперты порекомендовали обратиться в жилинспекцию либо Роспотребнадзор.

В октябре россиянам сообщили, что, если в доме холодно и нет отопления, можно также потребовать компенсацию.