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13:21, 30 ноября 2023Ценности

Хирург назвал россиянам визуально омолаживающие пластические операции

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Ведущий хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян назвал россиянам визуально омолаживающие пластические операции. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 30 ноября.

В первую очередь специалист выделил ринопластику и блефаропластику. Во втором случае к данному вмешательству можно прибегнуть в любом возрасте, поскольку нависшее веко может быть не только следствием естественного старения, но и природной особенностью у пациента. «У многих достаточно рано проявляются следы усталости, заломы, мешки и синяки под глазами. С помощью блефаропластики можно получить яркий омолаживающий эффект», — заявил эксперт и отметил, что операцию можно провести в сочетании с подтяжкой бровей.

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Кроме того, Алексанян упомянул эндоскопический лифтинг, направленный на коррекцию овала лица и устранение птоза, а также липофилинг. По словам медика, вторая манипуляция позволяет улучшить внешний вид зоны скул, щек, носогубной борозды и висков. «Суть методики заключается в том, что собственные жировые клетки берутся из зон, где они в избытке и после специальной обработки, вводятся в места, необходимые для коррекции», — объяснил собеседник издания.

В заключение Алексанян обратил внимание на курс омолаживающих процедур, в который входят нитевой лифтинг, броулифтинг и инъекционные методики. К подобным процедурам обращаются лишь в том случае, когда отсутствуют показания к более серьезным хирургическим вмешательствам.

Ранее Тигран Алексанян назвал россиянкам выдающие отсутствие вкуса пластические операции. Так, специалист отметил манипуляции, придающие внешнему виду кукольные черты лица. Так, к ним относятся узкий и маленький вздернутый нос, неестественно подтянутые брови, точеные скулы и острый подбородок.

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      Мария Винар
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