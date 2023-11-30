Мечтающей уйти с нелюбимой стабильной работы женщине дали совет

Женщине, мечтающей уйти с нелюбимой работы, дала совет психолог, коуч Колин Нолан. Ее колонку публикует издание Mirror.

К Нолан обратилась 39-летняя женщина, которая прошла собеседование на должность мечты после десяти лет работы на текущем месте. Теперь она медлит с принятием предложения. «Сейчас я не развиваюсь, моя начальница пассивно-агрессивна и не уважает меня, но я боюсь оставлять такое стабильное место во время кризиса», — написала женщина, признавшись, что опасается испытательного срока и страдает от проявлений синдрома самозванца.

По словам Нолан, большие перемены всегда пугают, однако риски помогают человеку расти. «Не каждое принятое решение оправдает себя, такова жизнь, но многие сработают, и нет никаких причин сомневаться в том, что новая работа хороша. Проведя много времени на одном месте, привыкаешь к нему, развивается своего рода стокгольмский синдром, и кажется, что жизни вне этой работы нет. Но нет чувства лучше, чем уйти и понять, что это было правильное решение», — объяснила коуч.

Нолан также обратила внимание женщины, что синдрому самозванца можно противопоставить сам факт приглашения на новую работу. «Вам бы не предложили эту работу, если бы вы идеально не подходили для нее. В вас верят — и вам нужно начать верить в себя. Устраивайтесь на новое место, не толките воду в ступе на старой еще десять лет, сожалея об упущенном», — пожелала специалистка.

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