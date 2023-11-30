Медведев отреагировал на отмену выборов на Украине фразой «маски сброшены»

Медведев об отмене выборов президента на Украине: маски окончательно сброшены

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на отмену выборов президента на Украине фразой «маски окончательно сброшены». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вот и все. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идет война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И наоборот, выборы для них — бесславный конец», — написал он.

По его мнению, выборы приведут к трем исходам появлению конкурентов, появлению новых случаев запредельного воровства, а также, что «иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины».