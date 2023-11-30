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09:43, 30 ноября 2023Силовые структуры

МВД провело расследование после оскорбления в соцсетях 22-летнего ветерана СВО

В Псковской области МВД расследовало оскорбления 22-летнего ветерана СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Псковской области региональное управление МВД провело административное расследование по факту оскорблений кавалера ордена Мужества и ветерана СВО 22-летнего Андрея Ползохновского. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает ТАСС

По данным агентства, злоумышленники специально занимали парковочное место, обозначенное как парковка для инвалидов, чем осложняли возможность парковаться лишившемуся ноги Ползохновскому. Кроме того, в адрес ветерана поступали оскорбления в соцсетях. Также на своих страницах злоумышленники размещали посты, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

Автомобили нарушителей переместили на спецстоянку, владельцев привлекли к административной ответственности. Помимо этого, им предстоит ответить за публичные оскорбления и действия, направленные на дискредитацию армии. Все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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      Владимир Седов
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