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19:30, 30 ноября 2023Бывший СССР

На Украине зарегистрировали законопроект о демобилизации

Депутат Рады Гончаренко предложил проект о демобилизации после 18 месяцев службы

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о демобилизации. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Подал в Раду обновленный законопроект о демобилизации. Он предусматривает демобилизацию для военных спустя 18 месяцев с момента призыва», — написал Гончаренко.

По словам Гончаренко, военный сможет подать рапорт после приобретения такого права не позднее, чем за три месяца. При желании продолжить службу бойцы Вооруженных сил Украины не будут демобилизованы.

Ранее волну демобилизации срочников анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Сколько человек подлежат демобилизации, он не уточнил.

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      Алевтина Запольская
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