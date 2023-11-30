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19:47, 30 ноября 2023Среда обитания

Шойгу в 1980-е жил в доме советской элиты. Каким он был соседом и как сейчас выглядит это здание?

В Красноярске опубликовали фото дома, в котором жил Шойгу в конце 1980-х годов

Кадр: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Журналисты показали дом министра обороны России Сергея Шойгу в Красноярске, в котором он жил в конце 80-х — начале 90-х годов. По тому времени квартира будущего главы Минобороны, расположенная в десятиэтажном здании, считалась элитной.

Здание расположено на улице Урицкого рядом с Центральным парком — его построили по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. Квартиры раздали местной номенклатуре — в разное время там жили высокопоставленные партийные деятели.

Соседи описали Шойгу как скромного человека

Среди особенностей квартир в доме — просторные комнаты, высокие потолки и большие кухни. В 90-е годы семья Шойгу приватизировала недвижимость. Это подтвердила новая владелица квартиры — по словам женщины, предыдущей собственницей в выписках из Росреестра числится Ирина Шойгу.

Кадр: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Алексей Балякин, который живет в этом доме с момента заселения, рассказал, что Шойгу получил там квартиру, будучи 34-летним инспектором Красноярского крайкома КПСС. Он вспомнил, что познакомился с будущим министром в Ачинске, когда Шойгу работал мастером по распределению, а через три месяца стал прорабом.

Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут

Алексей Балякинбывший сосед Шойгу

В доме жило много известных чиновников

Балякин рассказал и о других жильцах дома. Например, в четырехкомнатную квартиру в 200 квадратных метров с отдельным кабинетом заселился на тот момент руководитель региона Павел Федирко. Однако, как вспоминает сосед-старожил, чиновнику дом не понравился и он использовал его как «запасной аэродром».

На входе и на этаже около его квартиры стояли милицейские посты. То есть кто попало сюда не мог попасть. Это был протокол такой. Ответственные люди должны были жить в нормальных условиях

Алексей Балякинбывший сосед Шойгу

Кадр: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

На этаж ниже бывшего руководителя региона жил его первый заместитель — председатель Красноярского крайисполкома Николай Татарчук. Здесь он появлялся чаще своего начальника. Балякин пожаловался, что сейчас жилой дом уже нельзя назвать элитным жильем. «Все слышно, что над тобой делают, что под тобой делают. Стариков не признают. Никто не знакомится, проходят мимо. Общения практически нет. А мы, старики, здороваемся», — делится красноярец.

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      Варвара Кошечкина
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