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18:47, 30 ноября 2023Путешествия

Россиянам назвали стоимость отдыха «все включено» в Турции в декабре

АТОР: отдых «все включено» в Турции в декабре обойдется в 84 тысячи рублей

Фото: Omer Kuscu / Globallookpress.com

Поездка в Турцию в декабре обойдется россиянам в 84-96 тысяч рублей по системе «все включено». Такую стоимость зимнего отдыха в популярной стране назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, десятидневный тур в период с 8 по 12 декабря с размещением в пятизвездочном отеле Lrs Port River Hotel & Spa на двоих будет стоить 84 тысячи рублей вместе с перелетом. Такие условия предлагает Pegas Touristik. Аналогичный тур есть у Anex за 90 тысяч рублей в гостинице Seher Resort & Spa Hotel. Coral Travel, в свою очередь, предлагает Port Rıver Holet SPA с пятью звездами за почти 96 тысяч рублей.

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В данной категории отелей есть туры стоимостью до 144 тысяч рублей. Однако можно найти поездки и подороже, но уже в отели уровня «делюкс» и «тяжелый люкс». Отдых там в декабре будет стоить от 190 до 440 тысяч рублей.

Ранее в ноябре российским туристам предсказали значительное повышение стоимости отдыха в Турции в 2024 году. По мнению эксперта по туризму и основателя турагентства MAYEL Travel Майи Котляр, часть отелей собирается оставить цены на уровне 2023 года, а остальные поднимут их на 15-20 процентов в евро.

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      Зарина Дзагоева
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