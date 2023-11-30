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15:24, 30 ноября 2023Забота о себе

Россияне перечислили требования к идеальному партнеру

Mamba: женщины считают важным в партнерах чистоплотность и приятный запах

Фото: Heather Mount / Unsplash

Большинство женщин считает важным чистоплотность и приятный запах при выбор потенциального партнера, а мужчины обращают внимание на телосложение и вес. Такие требования перечислили участвовавшие в опросе дейтинг-сервиса Mamba россияне, передают «Известия».

По данным опроса, 78 процентов россиянок считают чистоплотность базовым критерием при выборе партнера для отношений. Среди мужчин такой показатель меньше — лишь 55 процентов. Также 58 процентов респонденток обращают внимание на возраст и рост.

При этом более половины женщин (56 процентов) посчитали важным наличие недвижимости у будущего партнера. Чуть меньше россиянок (44 процента) считают главным достижением партнера покупку машины. Меньше половины опрошенных считают важным высокий доход мужчины.

В то же время мужчины же выделяют в женщинах высшее образование и знание иностранных языков (65 процентов высказались в таком ключе). Также для мужчин важна профессия спутницы жизни (29 процентов) и финансовая грамотность (26 процентов).

Ранее психотерапевт Наташа Сильверман заявила, что парам, которые стремятся вернуть страсть в отношения, полезно на время отказаться от секса.

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      Варвара Кошечкина
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