Россияне захотели еще больше секса

ВЦИОМ: каждый второй россиянин, согласно опросу, испытывает нехватку секса

Исследование показало, что каждый второй россиянин испытывает нехватку секса в жизни и хотел бы больше им заниматься. К таким выводам после социологического опроса пришел ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство россиян (77 процентов) в возрасте от 18 до 45 лет признали, что секс — важная часть жизни, а около половины респондентов сообщили, что хотели бы заниматься сексом чаще. Лишь для 18 процентов респондентов сексуальная жизнь оказалась неважна.

Кроме того, 42 процента опрошенных воспринимают секс в первую очередь как способ продолжить род, 66 процентов считают, что это возможность получить удовольствие, 61 процент называют его выражением любви к близкому человеку, 48 процентов оценивают секс как физиологическую потребность, а 9 процентов считают его супружеским долгом и обязанностью.

Примерно треть участников исследования (35 процентов) рассказали, что начали свою сексуальную жизнь до совершеннолетия, 27 процентов — в 18-19 лет, а 20 процентов — после 20 лет. При этом современная молодежь до 25 лет не торопится начинать сексуальную жизнь. В этой группе самый низкий процент тех, кто вступил в интимные отношения до совершеннолетия — всего 29 процентов.

Ровно половина россиян занимаются сексом раз в неделю и чаще, 24 процента — один или несколько раз в месяц, 5 процентов — раз в несколько месяцев, 5 процентов — раз в полгода и реже. При этом больше половины респондентов (51 процент) хотели бы заниматься сексом гораздо или немного чаще, а 30 процентов ничего не хотели бы менять в этой сфере, при этом 3 процента заявили, что совсем не хотели бы заниматься сексом.

Примерно треть россиян при этом (32 процента) предпочитают ни с кем не обсуждать сексуальную жизнь, 54 процента обсуждают ее со своим партнером, 24 процента — с друзьями или подругами.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен с 3 по 6 марта 2023 года. В нем приняли участие 1845 россиян в возрасте от 18 до 45 лет: 1240 женщин и 605 мужчин.

Ранее сообщалось, что более четверти сотрудников американских компаний занимаются сексом, когда работают удаленно. 26 процентов участников опроса, проведенного компанией CalendarLabs, признались, что тайно занимаются сексом в рабочее время, придумывая отговорки для начальства.