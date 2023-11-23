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02:12, 23 ноября 2023Из жизни

Работающие дома сотрудники признались в тайном сексе в рабочее время

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Более четверти сотрудников американских компаний занимаются сексом, когда работают на дому. Об этом сообщает издание New York Post.

26 процентов участников опроса, проведенного компанией CalendarLabs, признались, что тайно занимаются сексом в рабочее время.

Прежде чем отлучиться для секса, удаленные сотрудники, как правило, придумывают отговорку для начальства: например, сообщают, что намерены уйти на обед или некое совещание. Иногда они объясняют свое отсутствие тем, что глубоко погружены в работу.

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В опросе принимали участие тысяча сексуально активных работников из разных регионов США. Самым молодым респондентам было 18 лет, самым старшим — 75 лет.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, полицейские прибыли по вызову и обнаружили на месте происшествия коллег, занимавшихся сексом. Сообщается, что приехавшие на вызов полицейские не подали рапорт и не активировали нательные камеры.

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      Олег Парамонов
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